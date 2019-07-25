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пятница, 26 июля 2019 07:20

Овощи для консервирования не дешевеют

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— Веники из хрену и укропа выкладывай заранее. Кто будет спрашивать, говори: один пучок зелени стоит 5 гривен. Наторгуешь — заберешь деньги себе. Накрутила 25 штук на 100 гривен. Я тем временем сумки с огурцами выставлю во второй ряд, — говорит внуку 65-летняя Анна Романенко из села Сосенка Винницкого района. Торгует на рынке Привокзальный в областном центре.

Огурцы на рынке продают по 18-25 грн/кг.

— Овощи уже не будут дешеветь. В прошлом году огурцы сбывали по 10-15 гривен. Сейчас продаю по такой цене только большие для квашения. Я беру качественные голландские семена. Одна штука стоит гривню, — говорит 60-летний Петр Гордаш из села Лука-Мелешковская. Приседает около четырех ведер с огурцами. Все одного размера. — Такие как раз на закрутку покупают. Килограмм отдаю по 20 гривен. Много не берут. Максимум ведро-два. В среднем на семью из четырех людей надо заготовить на зиму 20 литровых банок огурцов. Люди стали более прихотливы, перебирают. В каком-то году огурцы не уродили, все подряд брали. У меня все плоды как один. Причем полностью зеленые. Специально сетку натягиваю, чтобы огурцы плелись по ней. Когда растут при земле, теряют товарный вид. Придется продавать задешево. Это же касается и кривых огурцов. Становятся такими через перепады температур.

Неподалеку в крытом рынке на прилавке выставлены огурцы в два ряда. За 1 кг просят 18 грн.

— Еще несколько недель, и огурца с огорода уже не будет. Опять завезут тепличные. Соответственно, овощи могут подорожать на 5-10 гривен. Я пытаюсь немного спустить цену, чтобы продать товар быстрее, — рассказывает 32-летняя Алена Тыщук из села Сосенка. — Хороший огурец надо покупать утром. Тогда есть выбор. Можно за цену договориться. Продавцы готовы сбросить 2-3 гривни.

Чеснок продают по 50-55 грн/кг, розовые салатные помидоры — 45 грн, красные полевые — 23 грн.

— В этом году чеснок уродил. Майские дожди дали ему роста, — чистит от грязной шелухи большие головки чеснока 36-летняя Наталия Витрук. — Если бы не урожай, такой цены и близко не было бы. Шокируют цены на помидоры. Люди приезжают из села. Говорят, посадили помидоры большими грядками, а плодов почти нет из-за дождей и холода.

— Крутить на зиму помидоры начнут через две недели. Но это не значит, что с херсонских полей их завезут и цена упадет. Дешевле 10-15 гривен за кило не будет. В этом году люди помидоров стали меньше брать, — добавляет продавщица 37-летняя Наталия Сероветник.

С небольшим ведром к ней подходит женщина лет 50. Просит взвесить 5 кг сорта Ляна.

— Сын приезжает из Германии. Был там на заработках. Попросил заквасить ведерко помидоров. Жил во Франкфурте. Все покупал в супермаркете. Говорит, овощи там безвкусные. Помидоры как искусственные. Дома хоть наестся, — рассказывает. За овощи платит 120 грн.

Сладкий перец на базаре продают по 20-50 грн.

— Перец подешевеет, если жара вернется. Это в прошлом году он был в цене. Еще не наступил пик зимних заготовок. Через неделю-две будут разбирать баклажаны, помидоры, лук, морковь, перец, — говорит продавец 41-летний Игорь Клипко. — На помидоры цена ниже 10-13 гривен не опустится.

55 тысяч тонн помидоров завезли в Украину в первом полугодии 2019-го. Это на 15% больше, чем за этот период в прошлом году. И почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев 2017-го.

Автор: Татьяна САРАХАН
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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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