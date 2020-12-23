Отдых в Украине подорожал

- Обычно зарубежные курорты повышали цены перед Новым годом. В 2020 году наоборот. Большинство направлений стали доступнее, чем в предыдущие годы, - рассказывает 35-летняя Елена Цыганок, директор фирмы "Тур Бонжур".

- То, за которые в прошлом году просили 1200 долларов, в этом году стоят тысячу. Номер в гостинице в Египте, стоимость которой в обычный период 1300-1400 долларов, сейчас можно забронировать за 800 Популярные экзотические направления - Доминикана, Мальдивы, Занзибар. Потому что есть прямые перелеты. Например, Мальдивы считают дорогим курортом. Но в этом году туроператоры должны были добавить по два-три дополнительных рейса на праздники. Также пользуются спросом горнолыжные курорты Турции.

В прошлые годы развлекательная программа на Новогоднюю ночь в отелях была обязательна, за нее автоматически взимали дополнительную плату. Сейчас турист может решить, пользоваться этой услугой или нет. Дорогие экзотические курорты предлагают концертные программы. Демократичные по цене - живую музыку, ужин. В среднем доплата составляет 50-70 долларов - 1400-2000 гривен. Отдых в Украине наоборот подорожал. Карпатские курорты ожидают больше туристов на праздники.

- Украинцы в этом году чаще выбирали отдых в пределах страны, - говорит 28-летняя Анна Костыря, менеджер "Светлана Тур". - Туристы отправлялись в Карпаты и на другие внутренние курорты. Люди боятся ехать за границу, потому что есть определенные препятствия. Например, если это Египет, то надо обязательно делать тест на коронавирус. Внутри страны можно выбрать отдых на любой кошелек. В Карпатах есть недорогие коттеджи и усадьбы рядом с Драгобратом и Буковелем. Немного затратнее будет отдых в Яремче, где есть отели с новогодними программами. И один из самых дорогих вариантов - Буковель. Но вип-отели там забронировали еще в октябре. Цены на туры не изменились. Выросла только стоимость новогодней программы - где включен ужин, за счет подорожания продуктов.

Среди зарубежных туров открыты для отдыха Турция, Египет, Мальдивы, Занзибар, Доминикана, ОАЭ, Сербия, Македония. Спрос уменьшился, поэтому многие отели идут на уступки. Отменяют доплаты, которые раньше были обязательны.