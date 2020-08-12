Найти работу в Польше можно за пять минут

- В течение шести месяцев 2020 года работники перечислили в Украину 5,365 миллиарда долларов. В прошлом году за такой же период поступило 5,576 миллиарда. Разница небольшая, чтобы говорить о критическом уменьшения поступления средств от трудовых мигрантов. Особенно во время коронакризиса, - говорит 44-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Карантин повлиял на трудовую миграцию?

- Экономические последствия карантина существенно не уменьшили объемов трудовой миграции. Многие граждане разочаровались, потому что ожидали быстрых изменений в Украине. Это будет влиять на рост эмиграции.

Легко ли попасть на работу после ослабления карантина?

- Границы для украинцев открыли Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на двухнедельный карантин. В некоторых случаях работники сами оплачивают свое пребывание. Иногда за них платят работодатели.

Прогнозируют, что за рубежом вырастет конкуренция - вакансии прежде всего будут закрывать за счет местных. Хватит ли работы украинцам?

- Пока местные не спешат устраиваться на низкооплачиваемую работу, потому что получают пособие по безработице. Или едут работать в богатые страны. 3-4 миллиона трудовых мигрантов из Украины не смогут существенно повлиять на рынок труда Евросоюза, где живут 500 миллионов человек.

Какие страны больше всего интересуют украинцев?

- Те, где можно хорошо заработать. На первом месте - Германия. Также хотят работать в Скандинавских странах, Великобритании, Соединенных Штатах. Другое дело, что попасть на работу туда сложно, особенно с официальным трудоустройством. В то же время найти работу в Польше можно за 5 минут. Конечно, украинец там получает меньше, но будет иметь легальную работу и гарантию выплаты зарплаты.

За рубежом теневой рынок труда сократился?

- Сейчас большинство украинцев ищут работу через знакомых, которые уже поработали за рубежом. Также через объявления в интернете. Теневой рынок труда в Европе значительно сократился. "Нелегалам" сложно выполнять карантинные требования. За нарушение карантина предусмотрены штрафы. Они пугают не только нелегальных работников, но и работодателей. После снятия карантина следует ожидать роста нелегального трудоустройства.

Изменились ли зарплаты?

- У трудовых мигрантов - нет. Не надо надеяться на их рост. Однако выплаты не будут падать, потому что тогда многие местные предприятия останутся без работников. В Польше неквалифицированный рабочий может заработать за месяц от 600 до 1000 евро. Это 19 600 – 32 600 гривен.

В прошлом году прогнозировали, что украинцам станет легче найти работу в Германии. С марта 2020-го вошел в силу новый миграционный закон. Что-то изменилось из-за карантина?

- Карантин усложнил трудовую миграцию в Германию. Сегодня в страну могут попасть те, кто имеет местное гражданство, вид на жительство или рабочую визу. В Германии происходят сокращения на многих предприятиях. Прежде всего правительство пытается помочь найти работу немцам. Когда эпидемия закончится, и экономика страны начнет восстанавливаться от ее последствий, спрос на работников из Украины возрастет.

Переводы уменьшатся на 20 процентов

- Переводы от трудовых мигрантов важны для платежного баланса Украины. Они влияют на рост валового внутреннего продукта. Правда, эффективность таких денег у нас часто преувеличивают, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- В июне переводы от трудовых мигрантов существенно не уменьшились. Хотя многие украинцы не смогли выехать на заработки. Или поехали с опозданием, им сократили зарплату или пришлось тратиться на поиск новой работы. Это связано с тем, что реальных переводов от трудовых мигрантов - примерно 60-70 процентов суммы, которую называет Нацбанк. Миллиард долларов - это внутренняя миграция. То есть люди, которые живут в Украине, но получают деньги за свою работу из-за рубежа. Например, программисты. Речь идет о минимум 250 тысячах граждан. Еще 2 миллиарда долларов - деньги, которые заходят в страну для наполнения теневой экономики наличными. Украинцы, которые за рубежом находятся более 10 лет, домой присылают чуть больше миллиарда долларов. Учитывая, что таких у нас несколько миллионов, то по 300-500 долларов в год. То есть основные денежные поступления имеем от маятниковой миграции - примерно 7 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда из-за покупки импортных товаров возвращаются за границу. Какая-то часть в виде налогов перепадает государственному бюджету. Остальные деньги попадают на внутренний рынок.

Национальный банк оценивает максимальные потери средств от трудовых мигрантов из-за коронакризиса в пределах 20 процентов. В то же время у нас забывают, что украинцы ежегодно 8 миллиардов долларов тратили на туристические поездки. В этом году меньше граждан отправились отдыхать за границу. И меньше денег вывезли из страны. Кроме того, бизнес ежегодно выводит 7-8 миллиардов долларов в виде дивидендов. Сейчас значительную часть средств оставляет в Украине.