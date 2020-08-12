Найти работу в Польше можно за пять минут

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 270
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1089
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 522
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 432
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1422
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18837
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1440
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 819
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 972
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
четверг, 13 августа 2020 07:40

Найти работу в Польше можно за пять минут

  Комментировать
 

- В течение шести месяцев 2020 года работники перечислили в Украину 5,365 миллиарда долларов. В прошлом году за такой же период поступило 5,576 миллиарда. Разница небольшая, чтобы говорить о критическом уменьшения поступления средств от трудовых мигрантов. Особенно во время коронакризиса, - говорит 44-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Карантин повлиял на трудовую миграцию?

- Экономические последствия карантина существенно не уменьшили объемов трудовой миграции. Многие граждане разочаровались, потому что ожидали быстрых изменений в Украине. Это будет влиять на рост эмиграции.

Легко ли попасть на работу после ослабления карантина?

- Границы для украинцев открыли Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. Главное условие, чтобы поехать на работу в эти страны - согласиться на двухнедельный карантин. В некоторых случаях работники сами оплачивают свое пребывание. Иногда за них платят работодатели.

Прогнозируют, что за рубежом вырастет конкуренция - вакансии прежде всего будут закрывать за счет местных. Хватит ли работы украинцам?

- Пока местные не спешат устраиваться на низкооплачиваемую работу, потому что получают пособие по безработице. Или едут работать в богатые страны. 3-4 миллиона трудовых мигрантов из Украины не смогут существенно повлиять на рынок труда Евросоюза, где живут 500 миллионов человек.

Какие страны больше всего интересуют украинцев?

- Те, где можно хорошо заработать. На первом месте - Германия. Также хотят работать в Скандинавских странах, Великобритании, Соединенных Штатах. Другое дело, что попасть на работу туда сложно, особенно с официальным трудоустройством. В то же время найти работу в Польше можно за 5 минут. Конечно, украинец там получает меньше, но будет иметь легальную работу и гарантию выплаты зарплаты.

За рубежом теневой рынок труда сократился?

- Сейчас большинство украинцев ищут работу через знакомых, которые уже поработали за рубежом. Также через объявления в интернете. Теневой рынок труда в Европе значительно сократился. "Нелегалам" сложно выполнять карантинные требования. За нарушение карантина предусмотрены штрафы. Они пугают не только нелегальных работников, но и работодателей. После снятия карантина следует ожидать роста нелегального трудоустройства.

Изменились ли зарплаты?

- У трудовых мигрантов - нет. Не надо надеяться на их рост. Однако выплаты не будут падать, потому что тогда многие местные предприятия останутся без работников. В Польше неквалифицированный рабочий может заработать за месяц от 600 до 1000 евро. Это 19 600 – 32 600 гривен.

В прошлом году прогнозировали, что украинцам станет легче найти работу в Германии. С марта 2020-го вошел в силу новый миграционный закон. Что-то изменилось из-за карантина?

- Карантин усложнил трудовую миграцию в Германию. Сегодня в страну могут попасть те, кто имеет местное гражданство, вид на жительство или рабочую визу. В Германии происходят сокращения на многих предприятиях. Прежде всего правительство пытается помочь найти работу немцам. Когда эпидемия закончится, и экономика страны начнет восстанавливаться от ее последствий, спрос на работников из Украины возрастет.

Переводы уменьшатся на 20 процентов

- Переводы от трудовых мигрантов важны для платежного баланса Украины. Они влияют на рост валового внутреннего продукта. Правда, эффективность таких денег у нас часто преувеличивают, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года.

- В июне переводы от трудовых мигрантов существенно не уменьшились. Хотя многие украинцы не смогли выехать на заработки. Или поехали с опозданием, им сократили зарплату или пришлось тратиться на поиск новой работы. Это связано с тем, что реальных переводов от трудовых мигрантов - примерно 60-70 процентов суммы, которую называет Нацбанк. Миллиард долларов - это внутренняя миграция. То есть люди, которые живут в Украине, но получают деньги за свою работу из-за рубежа. Например, программисты. Речь идет о минимум 250 тысячах граждан. Еще 2 миллиарда долларов - деньги, которые заходят в страну для наполнения теневой экономики наличными. Украинцы, которые за рубежом находятся более 10 лет, домой присылают чуть больше миллиарда долларов. Учитывая, что таких у нас несколько миллионов, то по 300-500 долларов в год. То есть основные денежные поступления имеем от маятниковой миграции - примерно 7 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда из-за покупки импортных товаров возвращаются за границу. Какая-то часть в виде налогов перепадает государственному бюджету. Остальные деньги попадают на внутренний рынок.

Национальный банк оценивает максимальные потери средств от трудовых мигрантов из-за коронакризиса в пределах 20 процентов. В то же время у нас забывают, что украинцы ежегодно 8 миллиардов долларов тратили на туристические поездки. В этом году меньше граждан отправились отдыхать за границу. И меньше денег вывезли из страны. Кроме того, бизнес ежегодно выводит 7-8 миллиардов долларов в виде дивидендов. Сейчас значительную часть средств оставляет в Украине.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Найти работу в Польше можно за пять минут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Космонавтов засыпали разноцветным конфетти

Год перестановок Зеленского в Минском процессе: уволили Безсмертного

Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 62472
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 37514
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 22473
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 42 Просмотров: 15363
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 15309
Деньги
Два месяца ничего не отсылал, только тратил
Два месяца ничего не отсылал, только тратил Просмотров: 72
Картошка будет по шесть гривен
Картошка будет по шесть гривен Просмотров: 234
"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"
"В первый год удалась каждая десятая головка сыра" Просмотров: 45
Проценты по депозитам могут вырасти осенью
Проценты по депозитам могут вырасти осенью Просмотров: 9
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании"
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании" Просмотров: 198
Больше всего комментируют
42
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
16
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 835
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua