Компенсацию за электроотопление будут платить три месяца

Почти 571,6 тыс. украинцев получили в феврале компенсацию за электроотопление. Ее средний размер - 564 грн.

На компенсацию имеют право многодетные, приемные семьи и дома семейного типа. Также — жители домов с электроотоплением, которые пользовались льготным тарифом на 31 декабря 2020 года.

Перечень людей, которые имеют право на компенсацию, формировали электропоставщики. Список предоставили Министерству социальной политики. Там обозначили, кто из потребителей имеет субсидию. Компенсацию за электроотопление они получат в ее составе. Остальным средства будут зачислять на лицевой счет у электропоставщика. Сумму компенсации будут указывать в счетах за январь, февраль и март.

— Например, потребитель использует 400 киловатт в месяц. По льготному тарифу он заплатил бы 360 гривен. По нынешней стоимости электроэнергии в 1,68 гривны получит счет на 672 гривны. От этой суммы отнимают стоимость по льготному тарифу. Остальные - 312 гривен — такова будет сумма компенсации. Для точного расчета важно вовремя передавать показания счетчика, — объяснили в пресс-службе поставщика электроэнергии и газа "Ясно".

Если человек не получил компенсацию, надо обратиться к электропоставщику. Тем, кто получает субсидию — в управление труда и социальной защиты населения.

- С 1 апреля состоится корректировка цен на электроэнергию. Все будет зависеть от того, отменят ли ВСО (механизм возложения специальных обязанностей. С его помощью государство обеспечивало население дешевой электроэнергией. - ГПУ),-говорит 48-летний Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам. — Если специальные обязанности не продлят после 1 апреля стоимость электроэнергии для населения возрастет до 2,5–3 гривен. Это существенно скажется на счетах потребителей.

Скорее всего, предусмотрят какие-то компенсации, но сейчас об этом ничего не известно. Правительству нужно ускорить разработку соответствующих нормативно-правовых актов. Потому что может случиться так, как с рынком газа. После выравнивания цен для населения и промышленности с началом отопительного сезона произошло резкое подорожание.