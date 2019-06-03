Клубника не может стоить меньше доллара за килограмм

- Получил 10 соток земли как участник АТО. Решил посадить клубнику. Хотя никогда не занимался выращиванием ягод. И не знал, как это делается. Информацию искал в интернете, - рассказывает 32-летний Николай Стецькив из Львова. Четыре года назад начал заниматься фермерством.

- В центре занятости для начала бизнеса получил 28 тысяч гривен. Но вложить все деньги в дело не удалось. В семье - пятеро детей. 16 тысяч пошли на раздачу долгов. На остальные закупил почти 2 тысячи кустов клубники. Выжило 800. Остальные погибли из-за отсутствия полива и болезни.

Посчитал, что за четыре года из-за нехватки знаний в этой сфере потратил впустую около 100 тысяч гривен. Постепенно брал землю в аренду, сейчас имею 6 гектаров. Менял саженцы с любительских на профессиональные сорта. Сначала с женой работали самостоятельно. Не было ни одного выходного. Три года назад стал участником программы для ветеранов от фонда "Возрождение". Удалось защитить бизнес-план на расширение хозяйства. Получил 71 тысячу гривен. Купил теплицу площадью 150 "квадратов", там клубника дольше плодоносит. Впоследствии оказалось, что теплица более приспособлена для выращивания салатов и овощей. Требовала больших усилий по поливу и проветриванию. В прошлом году показывал ее одному из гостей. Он обратил внимание, что некоторые растения подвязаны, а другие - нет. Спросил, почему так, это какая-то технология? Я ответил, что просто не успел. Тогда понял, что занимаюсь не тем, чем надо. Должен организовать работу хозяйства, а не работать сам. Начали нанимать местных жителей. За час платим 45 гривен. На ферме много ручного труда. Больше всего люди зарабатывают в сезон сбора клубники, бывает и 500 гривен в день.

- На Львовщине почти нет конкуренции в клубничном бизнесе. Здесь кислые почвы и много дождей. Поэтому большой процент испорченных ягод. В этом году из-за дождей планирую открыть сезон с 10 июня, - продолжает фермер.

Когда-то был на форуме. Один успешный бизнесмен сказал, что клубника не может стоить меньше доллара за килограмм. Чтобы предприятие имело прибыль, вообще надо ставить цену - 1,5 доллара. Клиентов ищу в соцсетях. В прошлом году начал услугу "Собери сам". Приглашаю людей из города ехать ко мне и собирать самим клубнику. Одна семья за раз нарвала 90 килограммов ягод. Прочитала мою историю и захотела помочь со сбором урожая. Также доставляю клубнику домой, но заказать надо от 5 кг.

Идея приглашать людей на поле заимствована из-за границы. Мониторил, какие там цены на подобные услуги. Обычно продукция у фермеров стоит больше, чем на рынке или магазине. В стоимость включают ягоды на дегустацию, плохую выборку. Люди собирают не все подряд, а только крупную и спелую клубнику. В прошлом году стоимость была 50 гривен за килограмм собранной ягоды. В этом году тоже планирую такую установить.

Переживал сначала, что будут воровать или затопчут рассаду. Но ничего такого не произошло. В этом году планирую на поле сделать зону для пикников. Прицеплю гамаки. Буду продавать перчатки для сбора клубники, специальную тару. Это все люди просили в прошлом году.

Ягоды в Украине стали популярными. Хорошо покупают клубнику, малину, ежевику, голубику. Люди хотят качественный продукт. Чтобы ягода была красивая. Были документы, где выращена и чем обработана.