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четверг, 10 сентября 2020 06:55

"Говорят, что вы поручители по кредиту и нужно оплатить долг"

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Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний. Установить требования по соблюдению ими этического поведения во время работы с должниками.

Если будут выявлять нарушения, коллекторскую компанию будут исключать из реестра. Банкам, финансовым компаниям запретят сотрудничать с ней. В течение месяца НБУ получает более 500 жалоб от граждан на действия коллекторов.

- Инициатива Нацбанка не решит проблемы. Скорее будет иметь рекомендательный характер. Поэтому говорить об упорядочении этого рынка или применении санкций против коллекторских компаний — бесперспективно, — рассказывает адвокат Ростислав Кравец, 47 лет. - Сегодня Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконные действия кредиторов в отношении должников по кредитам. Это непосредственно статьи о вымогательстве и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязанностей. Вопрос в том, что правоохранительные органы не работают как следует. Поэтому коллекторы позволяют себе терроризировать должников. Прежде всего надо заставить работать полицию. Проблему удастся решить после того, как появятся несколько десятков приговоров коллекторам.

Должники, которые стали жертвами преследований и угроз, должны обратиться в правоохранительные органы. В то же время чаще всего Служба безопасности или полиция просто закрывает колл-центры, которые занимаются телефонным терроризмом. Бывают случаи, когда коллекторы звонят соседям, родственникам должников. Говорят, что вы поручители по кредиту и нужно оплатить долг. Ни один человек не может стать поручителем без личного согласия и подписи. Это шантаж и вымогательство, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Решать вопрос с должниками и коллекторами нужно комплексно. Национальный банк с 1 июля регулирует работу небанковских финансовых учреждений, которые выдают быстрые кредиты. Уже был законопроект, которым предлагали установить доходность таких организаций не выше 200 процентов. Сегодня она стартует от 500 процентов годовых. Именно этот вопрос прежде всего должен решить Нацбанк.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
10
сентября

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