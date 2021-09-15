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четверг, 16 сентября 2021 06:01

"Готовы пожить в машине неделю и больше"

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- Первую картошку повез в Чернигов на оптовый рынок 24 июня. Это был ранний сорт Ривьера. Продавал сначала по 10 гривен за килограмм. Такая цена держалась 10 дней. Потом начала падать. Была сначала по 8, а дошла до 4 гривен за килограмм. В сентябре стоимость вновь возросла, - говорит 54-летний Николай Кизюн из села Лавы Сосницкой громады Корюковского района Черниговской области. Выращивает картофель более 20 лет. Засаживает ею 6 га.

- Урожаем доволен. Правда, попадается и гнилая. Но она каждый год, поэтому это не критично. В прошлом году тоже начинал торговать в конце июня. Цена была лучше - 13 гривен. Держалась месяц. А затем постепенно упала до 6.

В поселке Сосница на рынке скупают картофель 50-летние Вера и Сергей Пащенко из поселка Недригайлов Роменского района Сумской области. Платят 4,5 грн/кг.

- На Сумщине плохой урожай картофеля. Ни у кого нет хорошего урожая. В мае был град с дождем, а потом - никаких осадков. Жара летом стояла 38 градусов. Мы гектар посадили, но из него ничего практически не наторгую. Картошка мелкая, дряблая. Поэтому приехали закупиться в Сосницу. Здесь есть знакомые, с которыми вместе на базарах торговали. Они рассказали, что у местных людей хороший урожай, - рассказывает Сергей Пащенко. - Чтобы набрать 4 тонны картошки, готовы пожить в машине неделю и больше. Мы привыкли к таким условиям. Повезем картофель продавать в Харьков. На оптовом рынке там можем и восемь дней в машине жить. Пока все не продадим.

Автор: Светлана ДУШИК
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