Газ подешевел до 6,99 гривны

18 января правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за "куб". Она будет действовать до окончания отопительного сезона или карантина.

- Эта цена ниже на 1,5 гривны за кубометр от той, которая была в 2018-2019 годах. Тогда в зимние месяцы платежки в среднем составляли 2,5–3 тысячи гривен. Теперь будет на 500 гривен меньше, — говорит премьер-министр 45-летний Денис Шмыгаль.

Зафиксировали и тариф на распределение газа - не более 1,79 грн/куб.

— В законе о рынке газа предусмотрены условия, когда государство может защищать потребителя от высокой цены, — говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 40 лет. — Есть субсидия, могут выделять дотацию из бюджета, предоставлять кредит. Но государство не имеет права регулировать цены.

Сейчас фактически потребителей загоняют в Нафтогаз. Он выигрывает в этой ситуации. Другие поставщики либо не будут продавать газ, либо будут торговать в убыток. Нафтогаз продавал газ по 7,27 гривны. Теперь будет по 6,99. то есть его скидка — 30 копеек. Компания ничего не теряет. Потому что имеют большую маржу. Укргазвидобуванню платят 1,6 тысячи гривен за тысячу кубов. Еще 1,2 тысячи — это рента, НДС, другие платежи. Получается стоимость — 2,8 тысячи гривен. А откуда же взялась цена почти 7 тысяч?

Стоимость газа для населения снизят на февраль и март. Потом на мировых рынках он начнет дешеветь, потому что закончится отопительный сезон. А наша власть это будет показывать как свои достижения. Чтобы действительно снизить стоимость газа, нужно отделить Укргазвидобування от Нафтогаза. Топливо должно продаваться на бирже. Укргазвидобування будет зарабатывать деньги, развивать добычу. Тогда средняя цена газа на отопительный сезон составит 6 тысяч гривен.

Решение об установлении предельной цены на газ не означает отказ от развития рынка газа в Украине, заявили в правительстве. Мол, ситуация требовала вмешательства власти, иначе в феврале украинцы платили бы 12 грн за кубометр.

— Рынок газа — необратимый шаг. Он даст возможность людям выбирать газопоставщика, чтобы получать лучшую цену, услуги и сервис. Обяжем все компании показать годовые тарифы, чтобы люди смогли заранее понимать цены в платежках, — говорит Денис Шмыгаль.

— На рынке газа для населения есть два продавца — Нафтогаз и газосбыты. Это не конкуренция, — говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет. — Цена газосзбытов — мародерство. Стоимость ресурса от Нафтогаза тоже несправедлива. Газ на европейском рынке стоит дешевле всего после завершения отопительного сезона. В этот период его и должны закупать для нужд населения. И продавать потом по усредненной цене второго квартала. В ней должны быть заложены все расходы — поставка, закачка в хранилища, хранение, поднятие из хранилищ, комиссии. Сейчас люди стали заложниками того, что компании не закупили дешевый газ.

- Основной проблемой для развития рынка газа в Украине является сопротивление облгазов и газосбытов. Они стараются не допустить, чтобы люди переходили к новым поставщикам, — добавляет координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, 40 лет. - Есть случаи, когда потребителю выдавали несколько идентификационных газовых кодов. Люди переходят к другим поставщикам и получают по несколько платежек. Или шантажировали граждан - отключали газ якоы из-за технических проблем: утечка, несоответствие технической документации. Еще пример — люди переходят к другому поставщику, но автоматически возвращаются к предыдущему по неизвестным причинам. На эти случаи должна реагировать Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольный комитет. Я не вижу здесь роли правительства.

- Введение регулируемой цены плохое по двум причинам - есть риск прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом и существенного уменьшения конкуренции на рынке, — продолжает Татьяна Бойко.

- Украине нужен транш МВФ. В подписанном с ним меморандуме четко указано, что государство не будет вводить государственное регулирование и предельную цену. Изменение этих правил игры Украиной может привести к тому, что Фонд надолго отложит предоставление помощи или вообще прекратит сотрудничество. Для нашего государства это критично.

Если цену на газ для населения ограничат лишь на февраль-март, это не будет сильным ударом по рынку. Ситуация станет критической, если регулирование тарифов продлится дольше двух месяцев. Компании-поставщики не будут знать, как планировать свою работу. Им нужно закупить газ у оптовых поставщиков. Но для этого надо иметь гарантию, что они его сбудут. Если нет понимания, что будет происходить с ценами, никто не будет закупать топливо.