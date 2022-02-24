"Звоните по необходимости": предупредили о возможных перебоях со связью

Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам. Фото: pixabay.com

В сети распространяется ложная информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета.

Эти сообщения не соответствуют действительности, сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости. Если не можете дозвониться - пишите смс-сообщения", - говорится в обращении.

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Операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.

В Украину пришла война. Путин в 4:00 объявил о специальной военной операции. Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева. Обстрел начался в 5:00 24 февраля.