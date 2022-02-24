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четверг, 24 февраля 2022 09:10

Куда Россия наносит удары - данные МВД и Госпогранслужбы

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Куда Россия наносит удары - данные МВД и Госпогранслужбы
Российские войска пошли в атаку на Украину. Фото: Слово и дело

Национальная полиция Украины сообщила о глубоком прорыве российских войск вглубь Черниговской и Харьковских областей. По оперативной информации Министерства внутренних дел, враг также нанес удары по западным областям Украины.

"А именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и складами ГСМ. Кроме этого, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. Во Львове раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие. Работники системы МВД стоят на защите украинского народа", - говорится в сообщении МВД. .

Наступлению русских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

"В частности в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области. Обстрела подверглись. Большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении пограничников.

В Украину пришла война. Путин в 4:00 объявил о специальной военной операции. Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева. Обстрел начался в 5:00 24 февраля.

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Дата
24
февраля

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