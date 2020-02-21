Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой

Анастасию Зинченко обещают вернуть. Фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко найти способ эвакуировать ее из Уханя

Украинку не взяли на самолет из-за отказа оставить собаку, написала она в Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала женщина.

В разговоре с Зинченко президент пообещал найти средства для ее возвращения в Украину.

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"Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме, но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была пресечь групповое нарушение правопорядка.