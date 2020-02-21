Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3627
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1521
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1512
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4518
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 837
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1665
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1197
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5724
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2529
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
12
7
6
3
6
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
&quot;Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда&quot; - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
"Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда" - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
Видео
Все видео
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства
Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая
Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1512
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1026
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1062
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1035
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2664
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 февраля 2020
Просмотров: 234
Зелені помідори
Є у мене в пам'яті одне місце, де час не зупинився, як на картинці, а тільки уповільнився й жде мене. І я можу там опинитися будь-коли, щоб знов ...
пятница, 21 февраля 2020 09:23

Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой

2 Комментировать
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
Анастасию Зинченко обещают вернуть. Фото: Instagram

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко найти способ эвакуировать ее из Уханя

Украинку не взяли на самолет из-за отказа оставить собаку, написала она в Instagram.

"Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы", - написала женщина.

В разговоре с Зинченко президент пообещал найти средства для ее возвращения в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 участников акции и начала круглосуточное патрулирование

"Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме, но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.

Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была пресечь групповое нарушение правопорядка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Сегодня День родного языка

Самое читаемое
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 46701
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 35275
&quot;Власть не сдержала своего обещания&quot; - эксперт о &quot;евробляхах&quot;
"Власть не сдержала своего обещания" - эксперт о "евробляхах"
 Просмотров: 18756
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 10 Просмотров: 18064
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
6
 15 Просмотров: 13933
Общество
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 Просмотров: 396
Епифаний обратился к верующим по случаю Международного дня родного языка
Епифаний обратился к верующим по случаю Международного дня родного языка 1 Просмотров: 171
Украина начала переписывать Минские соглашения
Украина начала переписывать Минские соглашения 2 Просмотров: 1179
Сегодня День родного языка
Сегодня День родного языка
 Просмотров: 279
Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих
Гороскоп на 21 февраля: финансовый прогноз на пятницу порадует многих
 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
15
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
10
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
5
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
4
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
3
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Голосов: 49064
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua