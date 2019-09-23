Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры

Согласно новому закону, Генпрокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". ФОТО: korrespondent.net

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Сообщено об этом на официальном сайте Верховной Рады Украины.

23 сентября закон подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ передали в Офис президента. В этот же день Глава государства закон подписал.

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуратуры. В документе предлагает переименовать орган на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить общее количество работников ведомства — с 15 тысяч до 10.