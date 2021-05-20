Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

20 мая 2016 года Тернополе городская власть запретила включать музыку российских исполнителей в общественных местах.
"В общественном транспорте, заведениях общественного питания, развлекательных центрах и других общественных местах Тернополя запрещено звучание русской музыки, исполнители или создатели которой своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-службы Тернопольского горсовета.
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Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета после рассмотрения гражданской петиции, за которую проголосовали более 270 граждан.
Горсовет также запретил включать российских музыкантов в тернопольских маршрутках. Кроме того, отмечается, что водителям маршруток запрещено воспроизводить музыку российских исполнителей музыкального жанра "шансон" и "другой уголовной лирики".
Аналогичная рекомендация направлена всем культурным учреждениям, ресторанам, клубам караоке, предприятиям и предпринимателям Тернополя.
Список запрещенных в Тернополе исполнителей:
- Кучеренко Владимир;
- Холмогоров Егор;
- Хазин Михаил;
- Газманов Олег;
- Кобзон Иосиф;
- Перфилова Валерия;
- Пригожин Иосиф;
- Безруков Сергей;
- Боярский Михаил;
- Росторгуев Николай;
- Охлобыстин Иван;
- Пореченков Михаил;
- Лепс Григорий;
- Депардье Жерар.
Мораторий на исполнение русских песен наложили во Львове 18 июня 2000-го. Автор проекта постановления - городской депутат Орест Друдль - убеждал коллег, что она носит исключительный характер в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами. Они сложились в городе после смерти композитора Игоря Билозира.
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