Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

5 лет назад в Тернополе запретили включать музыку российских исполнителей. Фото: gk-press.if.ua

20 мая 2016 года Тернополе городская власть запретила включать музыку российских исполнителей в общественных местах.

"В общественном транспорте, заведениях общественного питания, развлекательных центрах и других общественных местах Тернополя запрещено звучание русской музыки, исполнители или создатели которой своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-службы Тернопольского горсовета.

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Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета после рассмотрения гражданской петиции, за которую проголосовали более 270 граждан.

Горсовет также запретил включать российских музыкантов в тернопольских маршрутках. Кроме того, отмечается, что водителям маршруток запрещено воспроизводить музыку российских исполнителей музыкального жанра "шансон" и "другой уголовной лирики".

Аналогичная рекомендация направлена ​​всем культурным учреждениям, ресторанам, клубам караоке, предприятиям и предпринимателям Тернополя.

Список запрещенных в Тернополе исполнителей:

- Кучеренко Владимир;

- Холмогоров Егор;

- Хазин Михаил;

- Газманов Олег;

- Кобзон Иосиф;

- Перфилова Валерия;

- Пригожин Иосиф;

- Безруков Сергей;

- Боярский Михаил;

- Росторгуев Николай;

- Охлобыстин Иван;

- Пореченков Михаил;

- Лепс Григорий;

- Депардье Жерар.

Мораторий на исполнение русских песен наложили во Львове 18 июня 2000-го. Автор проекта постановления - городской депутат Орест Друдль - убеждал коллег, что она носит исключительный характер в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами. Они сложились в городе после смерти композитора Игоря Билозира.