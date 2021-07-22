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четверг, 22 июля 2021 20:23

Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев

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Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Айдер Муждабаев: "Показательна нервная реакция Путина на закон о коренных народах. Его поведение свидетельствует, что "хорошие сапоги, надо брать". Фото: Тарас Подолян

Реакция Путина на закон о коренных народах и отказ ОПЗЖ голосовать за него свидетельствует, что закон правильный и своевременный. Для Крымского саммита важно участие всех стран, но самые важные – США и страны ЕС. Следует перетянуть на свою сторону Турцию, которая имеет большие экономические связи с Россией.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Показательна нервная реакция Путина на закон о коренных народах, – говорит он. – Обычно он спокойно ко всему относится, шутит, улыбается. А здесь четко видно, что нервничает. Конечно, он искажает суть закона. Но его поведение свидетельствует, что "хорошие сапоги, надо брать". ОПЗЖ всегда голосует по указке из Москвы. Это однозначно показывает, что закон им – как нож в спину".

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Россия может прибегнуть к любым действиям, считает журналист.

"Она способна на все. До атомных бомбардировок. Непрогнозируемая страна. И даже не страна, а преступная группировка, Рейх, где правит фюрер, все решающий лично. Как реалист, всегда предлагаю готовиться к худшим сценариям и использовать каждый день для укрепления связей с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом".
На саммите "Крымской платформы" важно присутствие каждой страны, заявляет Муждабаев.

"Все государства имеют соседей и свой круг друзей. Даже в маленьких стран есть определенное влияние. Поэтому даже та страна, которая, по мнению экспертов, ничего не решает – какая-нибудь африканская или латиноамериканская – может подать хороший пример. И эта инициатива будет распространяться. Мы эту платформу будем укреплять и расширять", – утверждает он.

Важны все страны, но масштаб влияния у них разный, уверяет журналист. На первом месте по влиянию – Соединенные Штаты, на втором – Великобритания и страны ЕС, на третьем – остальные страны свободного мира.

"Если иметь поддержку на высоком уровне со стороны США и Евросоюза, для стран, входящих в демократический цивилизованный круг, станет неприличным не присоединиться. Чем больше стран примет участие в саммите – тем лучше. Если будет 30 – супер, 130 – тоже. Хотя даже участие Вашингтона, Лондона и Брюсселя достаточно, чтобы Россия поняла, что когда-нибудь будет вынуждена уступить", – считает он.

Очень важно участие Турции в Крымской платформе, отмечает Айдер Муждабаев. Путин активно разыгрывает турецкую карту. Шантажирует Турцию, внедряет сумасшедшие санкции, требуя признать Крым российским.

"Но Анкара определилась с этим вопросом. Надо призвать ее руководство присоединиться к экономическим санкциям. Но это вопрос тонкий, учитывая, что в Турции действительно много экономических связей с РФ. Впрочем, не вижу политических шансов у Москвы убедить Анкару, что Крым – это Россия. Крымскотатарская диаспора Турции действительно велика. Насчитывают до 5 миллионов. В общем настроении в турецком обществе явно антироссийские. Действия Путина в отношении Турции не нравятся ни правящей партии, ни оппозиции. Для Эрдогана признать Крым российским означало бы политическую смерть", – заключает журналист.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна"

23 августа должен состояться учредительный саммит Крымской платформы. Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ возрастающим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Парламент 1 июля принял закон "О коренных народах Украины". Документ определяет, что коренным народом является этническое меньшинство, которое сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет собственного государства за пределами страны. Таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки.

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