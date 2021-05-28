Президент Словакии примет участие в саммите Крымской платформы

Чапутова будет представлять Словакию на саммите. Фото: Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в первом саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Гегер в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Нас будет представлять президент Чапутова", - сказал он.

Известно, что на саммит приедет президент Латвии Егилс Левитс.

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Саммит пройдет 23 августа в Киеве.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.