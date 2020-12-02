Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц

Наталья Мечтает о карьере модели. Фото: УНИАН

В Киеве 27 ноября состоялся конкурс Miss top world plus size Ukraine2020.

В конкурсе приняли участие пышнотелые красотки со всей Украины. Победительницей стала 29-летняя девушка из Одессы Наталья Степановская, сообщает ТСН.

Девушка - обладательница малого бизнеса, имеет высшее образование в сфере финансов. В прошлом КМС, чемпионка Украины по гребле на байдарках. Также участвовала в модных показах, одним из которых является показ Andre Tan в Одессе.

1-м этапом конкурса была фотосъемка в белье.

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Готовились к конкурсу 3 дня. В финале 23 конкурсантки продемонстрировали национальный костюм, дизайнерские платья и выход в вечерних нарядах.

Наталья разрабатывает дизайн одежды. На мероприятии она была одета в платье собственного дизайна. Кроме того, девушка собственноручно сделала венок.

Наталья Степановская следующем году будет представлять Украину на международном конкурсе красоты.

Модель и звезда социальной сети Instagram, 31-летняя Шейла Фонг претендует на место в Книге рекордов Гиннесса. Девушка продемонстрировала "самое маленькое бикини в мире".