Выборы в Беларуси: перед избирательным участком в Праге выстроилась длинная очередь

Голосование сопровождалось мирной акцией протеста. Фото: Reuters

Перед избирательным участком в посольстве Беларуси в Праге утром выстроилась очередь из около 200 человек.

Об этом сообщает Radio Praha.

"... около 200 человек пришли утром к зданию посольства Республики Беларусь в пражском районе Троя, чтобы принять участие в выборах президента своей страны. Очередь движется медленно из-за требований, согласно которым в здание запрещено проносить любые электронные приборы. В посольстве действуют гигиенические правила - вход туда разрешен только в маске и перчатках ", - говорится в сообщении.

Голосование сопровождала мирная акция протеста противников президента Беларуси Александра Лукашенка.

Напротив входа в посольство активисты развернули транспаранты, осуждающие возможной фальсификации итогов голосования. Ситуацию контролировала чешская полиция. Однако, вмешиваться не пришлось.

"Граждане Беларуси могли голосовать в Праге в рамках досрочного проведения выборов, которые проходили с 4 по 8 августа, однако белорусское землячество в Чехии не рекомендовало этого из-за возможного подтасовки результатов", - говорится в сообщении.

В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы. Видео и фото транспорта присылают читатели, фиксируют журналисты.