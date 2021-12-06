"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео

В ролике показана работа пилотов и наземного персонала аэродромов, зенитчиков и связистов. Фото: скриншот с видео

По случаю 30-летия создания Вооруженных сил подготовили праздничное видео о тех, кто стоит на страже мирного неба над Украиной.

Ролик опубликовали на Facebook-странице командования "Захід" Воздушных сил ВСУ.

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В частности, показали работу пилотов и наземного персонала 114 бригады тактической авиации, зенитчиков и связистов.

"Вы наши защитники, наша опора! Покой наших близких в ваших надежных, сильных руках. Желаем верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны!" - сказано в видео.

6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-летие создания. Дата совпадает со стартом Первого зимнего похода армии Украинской Народной Республики, первой страницей в истории нашей армии – 6 декабря 1919 года. 30 лет независимой Украины войско менялось. Особенно ощутимо – с началом российско-украинской войны. Сменило "дубок" на "пиксель", кильку в томате на лосося, училось у коллег из Североатлантического альянса и обменивалось опытом с ними. Отбило у оккупанта 12 городов Донбасса и держит оборону на 457 км линии фронта. Gazeta.ua сделала подборку самых интересных фактов о нашей армии.