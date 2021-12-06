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понедельник, 06 декабря 2021 13:16

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

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6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этот день 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины" и "Об обороне Украины".

Автор: zsu.gov.ua
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Украинские сухопутные войска

Также этот день связывают с еще одной важной датой в истории. 6 декабря 1919 года состоялось начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР тылами Красной и Добровольческой армий под руководством Михаила Емельяновича-Павленко.

Такое решение было принято после тяжелых поражений в столкновениях с российскими большевиками и белогвардейцами. Таким способом хотели сохранить дееспособный скелет армии. Должны были нанести оккупанту урон и уничтожить его оккупационный аппарат и инфраструктуру.

Участие в походе приняли от 5 до 10 тыс. человек, по разным подсчетам. Продолжение борьбы против оккупанта позволило Симону Петлюре говорить с начальником Польского государства Юзефом Пилсудским об общем фронте против большевиков и о помощи поляков в освобождении Украины.

Автор: zsu.gov.ua
  Военно-морские силы
Военно-морские силы

Завершился поход 6 мая 1920 года. Армия УНР была сохранена. Тогда украинская армия впервые удачно применила методы партизанской борьбы против врага.

После распада Советского Союза Украина получила современное вооружение и военную технику. Государство имело одну из самых мощных группировок войск в Европе.

Однако за 20 лет независимости армия ослабла. Ее почти уничтожили массовыми сокращениями кадровых военнослужащих, которые сами не видели перспективы в службе. Также оказало влияние давление Российской Федерации, которая мешала развитию армии.

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После Революции Достоинства, оккупации Крыма и начала войны в Донбассе Вооруженные силы начали восстанавливать. Несмотря на все недостатки армии, военные все же смогли устоять против агрессора.

Последние восемь лет Украина наращивает военную силу и намерена вступить в НАТО. ВСУ регулярно проводят внутренние и международные учения для отработки практических действий и стратегических задач.

В 2020 году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО, предусматривающего более широкий обмен информацией. Украинское дипломатическое представительство при НАТО единственное, находящееся непосредственно на территории штаб-квартиры Альянса.

Кремль же считает стремление Украины оскорблением и угрозой.

"Каждая страна выбирает свой путь, и это касается также вступления в НАТО. Это вопрос Украины и 30 членов НАТО решать, стремится ли она быть членом Альянса. Россия не имеет слова в вопросе, быть ли Украины членом Альянса. Они не могут ветировать, что делать ее соседям. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда крупные страны решают, что делать меньшим", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014 году российский оккупант захватил Крым. Также русская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщили Вооруженные силы Украины в мае 2021 года.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли около 14 тыс. украинцев. Среди них четыре тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Дата
06
декабря

День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее

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