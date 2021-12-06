Зеленский приехал на "передок" к воинам

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и приветствовал военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник.

Президент вручил воинам ценные подарки. Пятерым военным - государственные награды.

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"Имею честь сегодня быть с вами. Спасибо вам за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины. Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", - сказал Зеленский.

Также ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают 30-летие создания. В 18:00 в Киеве, Харькове, Львове, Краматорске и Одессе состоятся основные торжества с участием президента, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил.