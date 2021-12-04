В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island

Два новых украинских патрульных катера "Сумы" и "Фастов" пришвартовались к 18-му причалу Морвокзала.

Их готовятся принять в Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины. Вооружения на катерах пока нет, передает "Думская".

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Торжественная мера принятия катеров на флот состоится 6 декабря. На мероприятии присутствует министр обороны Алексей Резников.

Катера Island Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" передали 23 ноября американским сухогрузом Ocean Grand. Это третий и четвертый катера, которые Украина получила от правительства США по программе военной помощи.

Первая пара, Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", ввели в эксплуатацию в ВМС в декабре 2019 года. Пятый катер P194 "Вячеслав Кубрак" должен прибыть в Одессу до конца 2021 года.

30 ноября "Сумы" и Р193 "Фастов" успешно прошли испытания в открытом море. Моряки отрабатывали маневрирование и другие задачи, вызванные подготовкой судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров для укрепления морской безопасности нашей страны.