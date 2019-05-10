Всеукраинская перепись Библии: сколько людей приняли участие и зачем это делают

Переписывание заключается в том, что каждый человек переписывает по одному стихотворению из Библии. Фото: Facebook / Александр Турчинов

Во Всеукраинском переписывании Библии уже приняло участие около 16 тысяч человек. Об этом говорит Юрий Петренко с Украинского Библейского общества, пишет УНН.

"Этот проект распространился по всей Украине. Оригинальные страницы, которые переписываются, переданы различным церквям и уже на церковном уровне все переписывается. К нам вернулось уже точно больше половины (Библии - ред.). Где-то месяц назад мы делали подсчеты и, если учесть , что в Библии почти 32 тысячи стихов, то уже около 15-16 тысяч сейчас переписано", - рассказал Юрий.

Он прогнозирует, что в переписывании примут участие 32 тысячи человек. К нему могут присоединиться христиане любой конфессии.

"У нас есть четыре региональных центра Библейского общества: в Киеве, Львове, Харькове и Херсоне. На базе этих центров есть постоянные станции рукописной Библии. Пасторы или священники обращаются к Библейскому обществу и берут все необходимое оборудование для того, чтобы проводить эту акцию. И уже на базе своей церкви, или на общегородском или сельском уровне, проводят ее ", - добавил он.

Завершить переписывание и представить эту книгу планировалось 8 июня, в Национальный день молитвы за Украину. В другом случае, организаторы надеются сделать это до конца года.

Как это происходит

Каждый человек переписывает по одному стиху из Библии на лист бумаги формата А3. Всем участникам дают ручки с чернилом одинакового цвета.

"Человек указывает номер раздела, номер стиха. Параллельно еще заполняет анкетные данные, ведь само мероприятие номинировано на национальный рекорд. Это будет доказательной базой того, что это каждый человек переписывал по стиху", - говорит Петренко.

Затем эти переписанные листочки будут сшиты в одну большую Библию, которая будет храниться в Библейском обществе в центре Киева. Но сначала рукописная книга "попутешествует" Украиной. Ее передавать от церкви к церкви. Кроме этого, создадут книгу памяти, где будут записаны имена тех, кто переписывал Библию.

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По словам организаторов, главная цель переписывания - "показать, что представители всех церквей, которые есть в Украине, все они пишут одну Библию". Также это должно привлечь внимание людей к Библии и христианским ценностям, ведь они актуальны для верующих и сейчас.

Переписывание Библии началось в прошлом году, 2 июня. Тогда праздновали Национальный день молитвы за Украину.

В этом году в Украине будет три выходных подряд на христианский праздник Троица.