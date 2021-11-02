Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid

В Харькове родственники умерших от коронавируса вынуждены ждать кремации несколько дней. Все из-за высокой смертности больных Covid-19.

За неделю в Харьковской области от Covid-осложнений умерли 180 человек, пишет Newsroom.

Фото: Роман Шупенко, Newsroom

"Мы работаем постоянно. В последнее время работы стало гораздо больше. На мой взгляд, это из-за пандемии", - рассказал сотрудник харьковского крематория.

К зданию постоянно подъезжают катафалки, периодически выстраиваются небольшие очереди.

Супруги Валентина и Николай потеряли двух близких родственников почти одновременно. 14 октября у мужа умерла мать, а через три дня - баба жены. Очередь на кремацию пришлось ждать 10 дней.

"В частной ритуальной службе нам сказали, что сейчас крематорий перегружен. 10 дней тело находилось в морге. И 27 октября подошла очередь на кремацию", - рассказала женщина.

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В одной из местных ритуальных фирм подтвердили информацию о критической ситуации в Харькове. По словам работников, организовать кремацию умершего в столице намного проще, но дороже.

"Сейчас все завалено телами - морги, крематории, хранения. Машин и людей катастрофически не хватает. Заказать гроб, покрывало и автомобиль для кремации в Харькове обойдется в восемь тысяч гривен. Но сейчас большая очередь (в крематорий. - Gazeta.ua). Придется ждать от 10 дней до двух недель", - рассказал сотрудник частной ритуальной службы Олег.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.