Впервые украинцы перелетели Атлантику на вертолете

Украинский экипаж впервые перелетел на вертолете Атлантику.

Экипаж в составе Максима Лунева и Евгения Рахмайлова преодолел более 10 тыс. км маршрута за 50 ч. в воздухе над территорией 13 стран, пишут "Крила".

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Отправной точкой маршрута стал город Мирабель в канадской провинции Квебек, откуда вертолет вылетел в начале августа. Приземлились он в ночь на 11 августа в аэропорту Борисполь.

Для Украины это первое преодоление океана летательными аппаратами, "отцом" которых называют легендарного Игоря Сикорского. Команда уже подала документы на регистрацию в Книге рекордов Украины.

Максим Лунев - основатель компании Heliclub. Евгений Рахмайлов - чемпион Украины и Италии по автогонкам. Мужчины месяц готовились к перелету.

Вертолет имеет свои особенности: каждые 3-4 ч. требуется дозаправка, а в случае возникновения внештатных ситуаций уже невозможно вернуться.







Во время соревнований в США украинский гонщик Сергей Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле. Малик проехал соляным озером в Бонневиль, штат Юта, со скоростью 172,61 км/ч.