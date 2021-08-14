Украинский гонщик установил рекорд скорости

Фото: Київський міський автомотоклуб

Во время соревнований в США украинский гонщик Сергей Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле.

Малик проехал соляным озером в Бонневиль, штат Юта, со скоростью 172,61 км/ч, сообщает в Facebook объединения "Киевский городской автомотоклуб".

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"Итак, это случилось. Сергей Малик установил новый рекорд скорости на электромотоцикл Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA", - пишет объединение.

Автомотоперегоны происходят ежегодно в августе. В этом году "Бонневильская неделя скорости" состоялась с 7 по 13 августа в американском Бонневилл.

На соревнования съезжаются участники со всего мира. Гонки проходят на местном солончаковом плато.

Сергей Малик является основателем и президентом Киевского городского автомотоклуба. Он двукратный мастер спорта СССР, мастер спорта Украины, чемпион Украины по кольцевым гонкам, кандидат психологических наук, обладатель 40 национальных и мировых рекордов в автомобильном спорте и воздухоплавании.