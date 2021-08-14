 
Ексклюзивы
1/5
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 144
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 405
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1395
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 216
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1413
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 2835
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 207
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 243
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 810
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 315
Фото
Все фото
8
3
4
8
4
Украинский гонщик установил рекорд скорости
Украинский гонщик установил рекорд скорости
Силовики Лукашенко вытесняют мигрантов из Беларуси: показали видео
Силовики Лукашенко вытесняют мигрантов из Беларуси: показали видео
Из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение: погиб 21 человек
Из-за масштабных наводнений объявили чрезвычайное положение: погиб 21 человек
После пожаров от наводнения погибло минимум 27 человек
После пожаров от наводнения погибло минимум 27 человек
Масштабные пожары бушуют неподалеку от Рима: жителей эвакуировали
Масштабные пожары бушуют неподалеку от Рима: жителей эвакуировали
Видео
Все видео
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Просмотров: 252
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 117
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 207
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 243
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 387
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 342
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
суббота, 14 августа 2021 18:47

Украинский гонщик установил рекорд скорости
8

  Комментировать

Фото: Київський міський автомотоклуб

Во время соревнований в США украинский гонщик Сергей Малик установил рекорд скорости на электромотоцикле.

Малик проехал соляным озером в Бонневиль, штат Юта, со скоростью 172,61 км/ч, сообщает в Facebook объединения "Киевский городской автомотоклуб".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уличный "гонщик" устроил масштабное ДТП

"Итак, это случилось. Сергей Малик установил новый рекорд скорости на электромотоцикл Delfast Dnepr Electric в классе "А" OMEGA", - пишет объединение.

Автомотоперегоны происходят ежегодно в августе. В этом году "Бонневильская неделя скорости" состоялась с 7 по 13 августа в американском Бонневилл.

На соревнования съезжаются участники со всего мира. Гонки проходят на местном солончаковом плато.

Сергей Малик является основателем и президентом Киевского городского автомотоклуба. Он двукратный мастер спорта СССР, мастер спорта Украины, чемпион Украины по кольцевым гонкам, кандидат психологических наук, обладатель 40 национальных и мировых рекордов в автомобильном спорте и воздухоплавании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский гонщик установил рекорд скорости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

50 млн человек оказались без электрики

США открыли посольство в Гаване после 54-летнего перерыва

Произошел один из самых кровавых терактов в истории

При разгоне протестов в столице убили около 900 человек

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 8748
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 6579
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 6219
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 5085
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
 1 Просмотров: 2997
Мир
В Праге открыли фотовыставку ко Дню Независимости Украины
В Праге открыли фотовыставку ко Дню Независимости Украины Просмотров: 27
Авиакатастрофа Бе-200 в Турции: на борту были российские военные
Авиакатастрофа Бе-200 в Турции: на борту были российские военные Просмотров: 504
Боялась лететь над Россией - Тимановская рассказала о рейсе в Польшу
Боялась лететь над Россией - Тимановская рассказала о рейсе в Польшу Просмотров: 234
У Лукашенко обвинили Литву в подготовке ядерной войны
У Лукашенко обвинили Литву в подготовке ядерной войны Просмотров: 279
Сына Каддафи объявили в розыск
Сына Каддафи объявили в розыск Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
8
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
7
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
4
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 39
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть