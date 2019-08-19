Возмущенные киевляне жестко проучили "героя парковки"

На припаркованный автомобиль положили использованный подгузник Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве на Минском массиве возмущенные местные жители решили наказать водителя, который припарковал авто, преграждая путь к дому.

На неправильно припаркованный автомобиль положили использованный подгузник, испачкав лобовое стекло его содержанием, сообщает dtp.kiev.ua.

"Картина маслом, на проходе ставит машину, не впервые. Улица Панча, 7. Ее и выкатывали на середину дороги, и предупреждали не раз, чувак не понимает, он всегда ставит ее четко на проходе к дому", - говорится в сообщении.

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В Киеве начали активно бороться с водителями-нарушителями. Из-за нарушения ПДД им угрожают не только штрафы, но и эвакуация автомобиля.