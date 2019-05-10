Восстановление Киевского патриархата означает раскол в Поместной церкви Украины

Юрий Черноморец: патриарх Филарет рядом со своим рационализмом мастера бега на дальние дистанции является примером крайне страстного, иррационального человека. Фото: Уніан

Любые шаги по восстановлению УПЦ КП похоронят авторитет ПЦУ, авторитет Украины и авторитет украинской власти - как той, что уходит, так и той, что приходит. Это подарок для России, как бы мы сдали Украину по Днепру.

Об этом в Фейсбуке пишет религиовед Юрий Черноморец.

"На кандидатуре митрополита Епифания настаивал патриарх Филарет и большинство епископов УПЦ КП. Не понимаю, почему Филарет обиделся. В целом, собирать Поместный собор можно и нужно, архиерейский собор можно и нужно, но не исподтишка, а по решению синода. Попытка опираться на архиереев, которых же сам и оттеснял от руководства Церковью - вещь иррациональная. Абсолютно ясно, что Епифаний - это коллегиальный стиль руководства", - считает эксперт.

По его мнению, лучше было бы, если бы Филарет повторил подвиг Любомира Гузара и открыл возможности для признания своего детища - ПЦУ и объединения вокруг нее более широкого числа общин.

"Это было бы рациональное завершения его карьеры. Представление себя епископом микроюрисдикции - это вообще позор и завершения жизни раскольником. Могу сказать как живой свидетель - патриарх Филарет рядом со своим рационализмом мастера бега на дальние дистанции является примером крайне страстного иррационального человека.

Использование бланков УПЦ КП, неснятие с регистрации патриархии как религиозного центра - это вещи, которые ничего не значат. Решение о ликвидации Киевского патриархата как религиозного объединения, перерегистрации всех составляющих как частей новосозданной церкви было принято на поместном соборе 15 декабря в Софии. Аналогичное решение было принято и Автокефальной церковью", - объясняет Юрий Черноморец.

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На данный момент не существует ни Киевского патриархата, ни Автокефальной церкви, есть только Поместная церковь Украины, отмечает религиовед.

"После Собора создали новую Церковь, выбрали ее руководство, утвердили устав и новый предстоятель получил Томос. В этих условиях восстановление УПЦ КП из-за любого решения патриарха Филарета будет означать раскол в ПЦУ.

Все эти движения дискредитируют православие. Но пока Филарета в его попытке восстановить УПЦ КП поддержал один архиерей. Так что будем надеяться на братское решение всех страстей и на сохранение достоинства как православия, так и Украины, как архиереев, так и верных", - добавляет он.

Киевский патриархат все еще существует. Так считает бывший его глава Филарет.Вин собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить, передает ТСН.