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пятница, 10 мая 2019 07:57

Филарет сделал неожиданное заявление

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Филарет сделал неожиданное заявление
Филарет собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы хотел сам возглавить. Фото - Униан

Киевский патриархат все еще существует. Так считает бывший его глава Филарет. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт есть. С Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", с момента образования Поместной церкви они ни разу не отправляли службу вместе, передает ТСН.

По мнению Епифания, даже разговоры о возвращении в прошлое - губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

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"Говорить сейчас о каком возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое - автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины.

Предстоятелю Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию вручили Томос об автокефалии Украинской православной церкви в январе этого года. Церемония вручения состоялась после праздничной литургии. Провели ее в стамбульской церкви святого Георгия, которая является резиденцией Константинопольского патриарха. Томос митрополиту Епифанию передал Вселенский патриарх Варфоломей.

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10
мая

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