Военные городки остались без воды

В Черкасском без воды остаются около 10 тысяч человек

Два военных городка Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области уже третью неделю живут без воды из-за масштабного прорыва водопроводной трубы. Без воды с начала сентября также сидят жители сел Губинихи, Голубовки и Вольного. Под угрозой отопительный сезон.

Под угрозой отопительный сезон, если вовремя не решат проблему с водоснабжением.

Питьевую воду военные вынуждены возить из скважины, рассказал в комментарии Gazeta.ua пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин.

"Когда володканалу города Новомосковск за долги отключили электроэнергию в них остановились насосы. Из резервуаров выкачали всю воду. Но когда они выплатили долг и свет включили, систему надо было снова наполнить. А на это уходит несколько дней. Чтобы ее скорее наполнить какой-то "гений" сделал большее давление и начали рваться и лопаться трубы, которые там старые и ржавые", - отметил он.

Такая же проблема с водоснабжением в военных городках была летом 2018 года. Водопровод, построенный более 30 лет назад. Трубы во многих местах проела ржавчина. Из-за многочисленных прорывов потери воды достигали 80%.

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"Районная власть, состоящая из регионалов, не дала нам создать объединеную территориальную громаду (ОТГ) с Гвардейским. Всячески блокировали это решение. Мы могли бы у себя за свои деньги все делать. А так платим их в районный бюджет ", - добавил Галкин.

К концу 2019 за областные деньги местные власти обещают реконструировать проблемные участки водовода. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, говорится на сайте ведомства.

"Обновлять водопровод полностью экономически невыгодно. Целесообразнее отказаться от централизованного водоснабжения и получать воду из скважины", - сказал директор департамента ЖКХ Днепропетровской ОГА Андрей Коломоец.

Земельный участок под скважину должно выделить Минобороны.

18 июля бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил. Более полугода бригада защищала украинскую землю под Донецком - в районе Авдеевки. За эти месяцы враг убил пять "холодноярцев", 4 воина умерли из-за болезней.