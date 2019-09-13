"Газа нет, воду развозят машиной" - как живет город на линии разграничения

Город Красногоровка – прифронтовой населенный пункт неподалеку от ДНР. В 2015 – 2016 годах о нем почти каждый день рассказывали в новостях через боевые действия рядом с ним. Сейчас в городе значительно тише.

Дома в Красногоровке подвергаются обстрелами

В девятиэтажках восточной части города много выбитых или заколоченных фанерой окон. Дома попадали под частые обстрелы. На одном как раз строители ремонтировали крышу. На улицах очень мало людей. Даже собак и кошек здесь трудно увидеть. Пугает гнетущая тишина, кажется даже птички не поют. Уже за корпусами районной больницы, возле школы можно увидеть детей, которые шли после занятий домой, по дороге перебрасывались шутками и громко разговаривали.

В городе газа нет, воды нет, воду развозят машиной но мусор вывозят каждый день

"А что делать? Живем, ехать некуда. Больше скажу люди возвращаются обратно. В сравнении с 2015 – 2016 годы, людей стало больше, они возвращаются домой, потому что здесь уже не так громко и страшно. Хотя ночью бывает неспокойно. В городе газа нет, воды нет, воду развозят машиной но мусор вывозят каждый день. Как-то живем", - рассказала Светлана, продавец магазина, который находится недалеко от больницы, пишет kuma.city.

Арбузы в городе стоят 4 гривны за килограмм, лук – 9 гривен

В продуктовом магазине немалый выбор товара. Можно приобрести почти все. Например, арбузы стоят 4 гривны за килограмм, лук – 9 гривен, картофель – 13 гривен, а питьевую воду в больших емкостях продают по гривне за литр.

Мусор вывозят каждый день - местные жители

По словам продавщицы, в городе почти нет работы. Красногоровский огнеупорный завод не работает из-за отсутствия газа, хотя газопровод отремонтирован, но ГРС находится в "серой зоне", которая неоднократно попадает под обстрелы. Ее надо отремонтировать, но под шарами сделать это невозможно.

Заброшенные и поврежденные дома в прифронтовом городе

Чем ближе к центру, тем больше людей.

Местный рынок сильно пострадал от обстрелов. До обеда здесь предприниматели торгуют овощами, фруктами, молоком, бытовой химией. На улице Центральной напротив рынка расположено небольшое помещение, которое сразу бросается в глаза среди закрытых магазинов, забитых фанерой окон двухэтажек.

Посетители в кафе есть, попить кофе люди заходят каждый день

В Красногоровке три месяца назад открылось кафе "Рио-рита". Здесь продают чай, кофе, сладости и пирожные. На витрине можно увидеть даже необычное лакомство-макарун-легенькое печенье безе с мягкой начинкой. Чай стоит 8 -10 гривен, кофе – 10 -12 гривен, пирожные 13 - 30 гривен. По словам бариста, что посетители в кафе есть, попить кофе люди заходят каждый день.

Кофейня в Красногоровке

В этом году по улице Сумской и Центральной были установлены светодиодные фонари. За средства гранта приобретено 70 фонарей, которые подключат к электросети за счет городского бюджета. Проект реализовывался в рамках "Программы Организации Объединенных Наций по восстановлению и строительству мира". Красногоровская общественная организация "Наше возрождение – Донбасс Украина" выиграли грант на установку и обустройство в прифронтовом городе уличного освещения. Местные и предприниматели, в свою очередь, собрали деньги на краску для столбов.

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Большинство жителей неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей считают территорию ОРДЛО украинском. 54,5% жителей Донбасса считают оккупированные территории Донецкой и Луганской областей частью Украины. Из них 31% людей хочет, чтобы территории имели автономный статус в составе Украины, а 23,5% желают вернуться в состав Украины без изменений, сообщают специалисты берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).