Легендарная 93-я бригада "Холодный Яр" вернулась домой с передовой

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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения операции Объединенных сил.

Более полугода бригада защищала украинскую землю под Донецком - в районе Авдеевки. За эти месяцы враг убил пять "холодноярцев", 4 воина умерли из-за болезней.

"В первую очередь, хочу извиниться за погибших и раненых бойцов перед их семьями, родными и близкими. Простите, что не уберег, - такими словами командир бригады Дмитрий Брижинский начал свою речь на торжественном построении. - Мы - славные потомки воинов УПА - в очередной раз заставили врага вздрагивать перед непобедимым духом украинского народа. Мы с честью выполнили боевые задачи. Я благодарен каждому из вас за ту работу, которую вы проделали. Сегодня мы празднуем, но впереди нас снова ждет вооруженная борьба".

На праздновании командиру вручили воинское звание полковник.

Украинские военные из 53-й бригады разбомбили позиции врага под Горловкой на Донбассе. Оккупанты понесли потери.