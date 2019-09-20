Горел военный госпиталь

Фото: volynnews.com

В Луцке загорелся военный госпиталь в ночь на 20 сентября.

Тушили более 7 команд спасателей. Первые прибыли около 2:35, пишет volynnews.com.

Помощь прибыла из соседних городов Рожища и Киверцы.

Пациентов эвакуировали в больницу свободные машины "скорой". Никто не пострадал.

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Крыша вспыхнула за минуты. Огонь перекинулся через деревянные перекрытия на все корпуса здания.

Из здания спасли важные документы и отключения кислородные баллоны в операционных.

В 5:00 пожар потушен. Сейчас идет разбор конструкций.

Здание имеет историческую ценность. Здесь находился монастырь Ордена тринитариев.

18 сентября в Карловке Полтавской области на одной из улиц загорелся гараж.