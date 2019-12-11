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среда, 11 декабря 2019 14:39

Владимиру Петухову на лечение в Барселоне требуется более 17 тысяч евро

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Владимиру Петухову на лечение в Барселоне требуется более 17 тысяч евро
На лечение 5-летнего Вовы Петухова нужно более 17 тыс. евро. Фото: Олена Петухова

5-летнему Владимиру Петухову из Киева нужно епилептологичне обследование в Испании.

Три года назад он переболел острым вирусным энцефалитом. Следствием стали эпилептические приступы. Мальчика ждут в клинике Барселоны. На обследование нужно более 17 тыс. евро.

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"Все началось более трех лет назад. Сын переболел острым вирусным энцефалитом. Был на искусственном дыхании. Господь услышал мои молитвы, и Вова выжил. Но болезнь поразила мозг, начались эпилептические припадки. Я заново учила сына ходить и говорить. Врачи поставили диагноз "Последствия перенесенного энцефалита неопределенной этиологии. Структурная эпилепсия. Задержка речевого развития". Эпилептические приступы бывают по несколько раз в день. Его лексический запас на уровне ребенка 2 лет. Наши врачи не смогли подобрать препараты, которые блокировали бы приступы. Я больше не могу и не хочу смотреть на страдания своего ребенка. Хочу использовать все возможности, чтобы мой сын полностью выздоровел. Нас ждет один из лучших епилептологов мира - Антонио Руссе. Стоимость обследования и лечения в этой клинике составляет 17 093,50 евро. Я не в состоянии собрать такие деньги. Отец ребенка с нами не живет. Имею еще восьмимесячную Софию. С ее воспитанием помогает мама из Николаева. Обращаюсь к неравнодушным людям с большой просьбой помочь мне собрать нужную сумму на лечение старшого ребенка. Я буду всем искренне благодарна", - рассказала Gazeta.ua мать Елена Петухова.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4991 0960 8081 (Петухова Елена Анатольевна).

6-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. После успешной операции и лечения обнаружили новые две опухоли. Мальчик прошел лучевую и химиотерапию. Для дальнейшего лечения в Германии требуется около 60 тыс. евро. Многодетная семья просит о помощи.

Автор: Любовь Карнарук
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