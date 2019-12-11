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среда, 11 декабря 2019 11:54

Спортсмен нуждается лечении за 81,5 тыс. евро

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Спортсмен нуждается лечении за 81,5 тыс. евро
На спасение Артура Бута нужно 81,5 тыс. евро. Фото: Оксана Бут

25-летний Артур Бут из Киева лечит последствия острого панкреатита. Заболевание поразило 30% внутренних органов.

Мужчину 3,5 месяца спасали в реанимации военного госпиталя. Лечение продолжили в немецкой клинике. На спасение Артура нужно 81,5 тыс. евро.

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"Приступ острого панкреатита произошел 29 июля. За жизнь Артура боролись врачи военного госпиталя. Провели 20 операций. Но болезнь дала ужасные последствия. Это свищ желудка и плевральной полости. В клинику Фрайбурга мы приехали благодаря моим стареньким родителям, двоюродным братьям и неравнодушным людям. Низкий им всем поклон. Сын у меня единственный ребенок. Окончил школу с золотой медалью, университет Шевченко. Выучился на юриста. Работает в Центральном доме офицеров. Занимается футболом. Является победителем среди непрофессионалов теннису. Снимался в сериалах "Реальной мистики". На продолжение лечения Артура в Германии нужно 81 тысяч 500 евро. Для нас это не реальная сумма. Поэтому вынуждена вновь обращаться к людям. Прошу помочь спасти жизнь моего Артура. Пусть Господь хранит семьи каждого", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Бут.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7422 2558 0277, Глобус Банка: 5168 5415 3047 3396 (Быт Оксана Валерьевна) и MONOBANK: 5375 4141 0323 9983 (Бут Артур Юрьевич).

В 37-летней Ольги Кашул из Киева обнаружили сложное заболевание легких. Женщина находится в тяжелом состоянии в столичной больнице и нуждается в пересадке органа. Операция за рубежом стоит сотни тысяч долларов. Родные просят помощи.

Автор: Любовь Карнарук
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