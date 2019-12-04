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среда, 04 декабря 2019 12:05

Ольга Кашул нуждается в пересадке легких

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Ольга Кашул нуждается в пересадке легких
Операция за рубежом стоит сотни тысяч долларов

В 37-летней Ольги Кашул из Киева обнаружили сложное заболевание легких. Женщина находится в тяжелом состоянии в столичной больнице и нуждается в пересадке органа. Операция за рубежом стоит сотни тысяч долларов. Родные просят помощи.

"Оля раньше преподавала музыку в школе и детском саду. Три года назад заболела. Проходила соответствующее лечение. Однако летом этого года заболевания дало сильные осложнения. От назначенных препаратов стало еще хуже. Мы боролись и верили, что справимся с болезнью своими силами. Но сейчас Олечка в очень тяжелом состоянии. Осталась только одна возможность и надежда - трансплантация легких", - рассказывает Gazeta.ua человек Дмитрий Хома, солист Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас женщине подбирают препараты, чтобы стабилизировать здоровье.

"В таком состоянии ее нельзя транспортировать. Сейчас идет поиск клиники за рубежом. Мы будем бороться до конца. У нас двое маленьких сыновей. Я знаю, что у людей хватает своих проблем. Поэтому будем благодарны за любую помощь"

6 декабря в 19:00 в Киевском академическом театре украинского фольклора "Берегиня" в поддержку Ольги Кашул состоится благотворительный концерт с участием звезд украинской эстрады.

Реквизиты для помощи:

Карты Приватбанка: 4731 2191 0973 3836 или 5363 5420 1087 4478 (Хома Дмитрий Николаевич), а также: 5168 7573 8186 5221 (Кашул Ольга Ивановна).

Автор: Любов Карнарук
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Дата
04
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