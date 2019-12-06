Многодетная мама умоляет спасти маленького сына

После успешной операции у мальчика обнаружили новые опухоли. Фото: Оксана Жирнова

6-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. После успешной операции и лечения обнаружили новые две опухоли. Мальчик прошел лучевую и химиотерапию. Для дальнейшего лечения в Германии требуется около 60 тыс. евро. Многодетная семья просит о помощи.

"Диагноз сыночку поставили два года назад. После сложной операции и химиотерапии нас выписали домой. Повторное МРТ показало новые образования. Никитке назначили сильную химию. Сыночек мужественно все выдержал. Он у нас сильный духом. Даже меня поддерживает. Мечтает выздороветь. Сами бы мы с финансовой стороной не смогли справиться. Нас поддерживали друзья, знакомые и чужие люди. Для дальнейшего лечения иммунотерапией согласились принять в немецкой клинике. В Украине такого нет. Нам выслали счет на почти 60 тысяч евро. Ждут с начала нового года. К тому времени, нам надо перечислить хотя бы часть суммы. Финансово нашей семье не справиться. Имеем еще четырех детей. Двое уже взрослые. Очень надеемся на помощь неравнодушных людей. Низкий поклон всем, кто откликнется", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Жирнова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7422 3710 5402 (Жирнов Сергей Анатольевич).

Контакты Оксаны Жирновой: 0 (95) 431 70 37.