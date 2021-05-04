Ветренная погода удержится до завтра

5 мая в Украину придет антициклон. Фото: pexels.com

5 мая в Украину придет антициклон Trudi и принесет тепло.

"Ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях казак девочку - все обнимает и прижимает до утра. Заморозки на почве вероятны в северных областях, восточных, центральных, а волны холода могут добраться ночью даже до Запорожья и Херсонской области. Однако все же днем ​​казаку - на лошадь, девушке - возиться с цветами, а потому ночной холод прогонят комфортные максимальные +15 ...+20°С", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Но при этом в Украине будет наблюдаться порывистый ветер, преимущественно юго-западного направления.

"Погоду будет определять антициклон по имени Trudi, поэтому осадков 5 мая не будет в большинстве областей. А вот в западной части подойдет фронтальная влажность, там пройдут дожди с грозами. К вечеру осадки доберутся до Винницкой области", - предупредила Диденко.

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В Киеве воздух прогреется до + 20°C. Будет ветрено.

Во второй половине недели в Украине пройдут дожди.

4 мая погода в Украине будет солнечной и теплой. Но ночью возможен возврат заморозков. По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем ​​максимальная температура достигнет +18°, но ночью опустится до +3 °.