Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни

С пятницы в Украине начнется похолодание. Ветер завтра усилится и будет порывистым.

Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Днем составит +7...12°С.

"Атмосферный пакостный фронт, который снова палкой будет отгонять от нас теплую весну, принесет дожди, а кое-где грозы", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

На востоке, юге и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, еще будет теплая погода, +12...18°С. К востоку и юго-востоку Украины фронт не успеет дойти, поэтому там завтра без существенных осадков.

23 апреля в столице ожидается похолодание до +7...10°С, порывистый ветер и дождь. В дальнейшем ожидаются заморозки, которые охватят большинство областей.

Ночная температура не только на почве, но и в воздухе будет наблюдаться в пределах 0...-4°С до вторника.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.