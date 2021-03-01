Весна зашла в Украину с мокрым снегом. Есть угроза паводков

Днем 1 марта в большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Фото: Укргидрометцентр

Весна зашла в Украину мокрым снегом и дождем. Преимущественно - на Западе, Севере, Виннниччине, Черкасской и Луганской области.

А вот днем ​​1 марта в большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха будет топтаться среди небольших плюсов, далее на неделе повысится. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

"В первый весенний день без существенных осадков. Температура воздуха пока низковата, днем ​​в понедельник предполагается около +3 градусов", - говорит синоптик.

В Киеве после ночного мокрого снега осадков не прогнозируют. В среду-четверг 3-4 марта потеплеет до +5 +11 градусов.

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Укргидрометцентр сообщает, что 1 - 3 марта на реках бассейнов Западного Буга на Львовщине и Волыни, а также на Припяти ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 метров. Местами возможно дальнейшее затопление заводей.

На реке Рата возле села Междуречье во Львовской области возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных построек. Также возможен выход воды из реки Горынь на пойму в районе города Дубровица Ровенской области.

В Украине на погоду будет иметь влияние климат в тропических широтах на юге Тихого океана. В этом году это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы. Лето 2021-го из-за климатическое явление будет не так сухое и жаркое, как предыдущее.