Весна начнется со снега и дождей - подробный прогноз на ближайшую неделю

В Украину придет мартовская умеренно теплая погода. Теплее всего будет 26 февраля, стопчик термометров повысятся до 9..10°С выше нуля.
Потом немного похолодает. Днем воздух будет прогреваться до 0..+5°С, а ночью будут незначительные морозы до -3°С.
Кроме того, возможны осадки. По прогнозам Укргидрометцентра, из 27 февраля во висих регионах страны будет идти мокрый синг или дождь. Такая погода продержится как минимум до 4 марта.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.
ЗАПАД
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем 10..15°С. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью 0..5°С, днем 4..9°С.
27 февраля - облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0..5°С. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью и днем -2..3°С.
28 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 0..5°С. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -2..-7°С, днем 0..- 5°С.
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ВОСТОК
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 6..11°С.
27 февраля - облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0..5°С.
28 февраля - облачно. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 0..5°С.
ЦЕНТР
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 6..11°С.
27 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0..5°С.
28 февраля - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем 0..5°С.
СЕВЕР
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем 4..9°С.
27 февраля - облачно. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0..5°С.
28 февраля - облачно. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем 0..5°С.
ЮГ И КРЫМ
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем 5..10.
27 февраля - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..5°С, днем 3..8°С.
28 февраля - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем 3..8°С.
КИЕВ
26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..2°С, днем 7..9°С.
27 февраля - облачно. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2..4°С.
28 февраля - облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1..1°С, днем 2..4°С.
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-4 МАРТА
Временами небольшие осадки. Температура ночью 3..-3°С, днем 1..6°С, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области 6..12°С.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В ФЕВРАЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
26 февраля 1971-го и 1973-го в Украине фиксировали самые большие снегопады. Снег более 12 часов валил в Кривом Роге, Крыму, Полтавской и Хмельницкой областях.
В этот день в 2018 году в Одесской области в Вилково и Усть-Дунайском более 14 часов свирепствовала метель.
А в 1999 году на Ивано-Франковщине поднялся ветер, порывы достигали 40 м/с.
На погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий. Но это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы.
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