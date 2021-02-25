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пятница, 26 февраля 2021 07:00

Весна начнется со снега и дождей - подробный прогноз на ближайшую неделю

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Весна начнется со снега и дождей - подробный прогноз на ближайшую неделю
В Украину придет умеренное мартовское тепло. Фото: pixabay.com

В Украину придет мартовская умеренно теплая погода. Теплее всего будет 26 февраля, стопчик термометров повысятся до 9..10°С выше нуля.

Потом немного похолодает. Днем воздух будет прогреваться до 0..+5°С, а ночью будут незначительные морозы до -3°С.

Кроме того, возможны осадки. По прогнозам Укргидрометцентра, из 27 февраля во висих регионах страны будет идти мокрый синг или дождь. Такая погода продержится как минимум до 4 марта.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем ​​10..15°С. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью 0..5°С, днем ​​4..9°С.

27 февраля - облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​0..5°С. В Карпатах ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью и днем ​​-2..3°С.

28 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем ​​0..5°С. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -2..-7°С, днем ​​0..- 5°С.

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ВОСТОК

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем ​​6..11°С.

27 февраля - облачно. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​0..5°С.

28 февраля - облачно. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем ​​0..5°С.

ЦЕНТР

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем ​​6..11°С.

27 февраля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​0..5°С.

28 февраля - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем ​​0..5°С.

СЕВЕР

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем ​​4..9°С.

27 февраля - облачно. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​0..5°С.

28 февраля - облачно. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем ​​0..5°С.

ЮГ И КРЫМ

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3, днем ​​5..10.

27 февраля - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..5°С, днем ​​3..8°С.

28 февраля - облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2..3°С, днем ​​3..8°С.

КИЕВ

26 февраля - переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0..2°С, днем ​​7..9°С.

27 февраля - облачно. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​2..4°С.

28 февраля - облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1..1°С, днем ​​2..4°С.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1-4 МАРТА

Временами небольшие осадки. Температура ночью 3..-3°С, днем ​​1..6°С, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области 6..12°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В ФЕВРАЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

26 февраля 1971-го и 1973-го в Украине фиксировали самые большие снегопады. Снег более 12 часов валил в Кривом Роге, Крыму, Полтавской и Хмельницкой областях.

В этот день в 2018 году в Одесской области в Вилково и Усть-Дунайском более 14 часов свирепствовала метель.

А в 1999 году на Ивано-Франковщине поднялся ветер, порывы достигали 40 м/с.

На погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий. Но это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы.

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26
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