Какой погоды ждать летом 2021 года - прогноз метеоролога

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
1 Просмотров: 531
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Просмотров: 549
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 315
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 207
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1296
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 684
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1404
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 558
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5805
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2457
Фото
Все фото
5
8
5
5
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
Торги за дом и энергетическая эффективность – украинка рассказала, как купить жилье в Нідерландах
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Видео
Все видео
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
Просмотров: 279
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1296
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 486
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1224
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 14:21

Какой погоды ждать летом 2021 года - прогноз метеоролога

  Комментировать
Какой погоды ждать летом 2021 года - прогноз метеоролога
На погоду летом-2021 будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана. Фото: pixabay

В Украине на погоду будет иметь влияние климат в тропических широтах на юге Тихого океана.

В этом году это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы, сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

Специалист говорит, что на погоду летом-2021 будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не таким сухим и жарким, как предыдущий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Температурные качели до Пасхи: когда в Украину придет тепло

"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это означает, что циклоны, которые неизбежно будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в прошлом году. А циклоны, как известно несут осадки - дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами ", - сказала Вера Балабух.

Она прогнозирует, что июнь этого года будет теплым. В начале возможны частые дожди и жара, но к середине месяца установится комфортная погода без осадков. Дожди будут падать в конце июня. В июле жара усилится, часто будут падать дожди с грозами, а внутри месяца жара достигнет пика. Такой же жаркой и засушливой будет первая половина августа, во второй половине и к концу месяца ожидается ослабление жары и похолодание.

Среда покажет в Украине контраст температур. Днем на западе прогнозируют +15°С. Ночью -15...17°С на востоке и севере. В западных областях 24 февраля будет теплее всего, в течение дня +7...12°С, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой погоды ждать летом 2021 года - прогноз метеоролога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация против полиомиелита

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 19180
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 13194
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 11034
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 10170
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 8073
Общество
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
 1 Просмотров: 504
В Украину завезли ядовитый шоколад - просят сообщить об обнаружении
В Украину завезли ядовитый шоколад - просят сообщить об обнаружении Просмотров: 378
Контраст температур: в Украине будет доминировать антициклон
Контраст температур: в Украине будет доминировать антициклон Просмотров: 117
Netflix добавил новую функцию, она будет удобной в путешествиях
Netflix добавил новую функцию, она будет удобной в путешествиях Просмотров: 63
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 55327
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть