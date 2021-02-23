Какой погоды ждать летом 2021 года - прогноз метеоролога

На погоду летом-2021 будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана. Фото: pixabay

В Украине на погоду будет иметь влияние климат в тропических широтах на юге Тихого океана.

В этом году это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы, сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

Специалист говорит, что на погоду летом-2021 будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не таким сухим и жарким, как предыдущий.

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"Ла-Нинья усиливает циклоническую деятельность не только в Тихом океане, но и в Атлантике. Это означает, что циклоны, которые неизбежно будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в прошлом году. А циклоны, как известно несут осадки - дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами ", - сказала Вера Балабух.

Она прогнозирует, что июнь этого года будет теплым. В начале возможны частые дожди и жара, но к середине месяца установится комфортная погода без осадков. Дожди будут падать в конце июня. В июле жара усилится, часто будут падать дожди с грозами, а внутри месяца жара достигнет пика. Такой же жаркой и засушливой будет первая половина августа, во второй половине и к концу месяца ожидается ослабление жары и похолодание.

Среда покажет в Украине контраст температур. Днем на западе прогнозируют +15°С. Ночью -15...17°С на востоке и севере. В западных областях 24 февраля будет теплее всего, в течение дня +7...12°С, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°С.