Контраст температур: в Украине будет доминировать антициклон

В Киеве завтра прохладно, днем около нуля. Фото: pixabay.com

Среда покажет в Украине контраст температур.

Днем на западе прогнозируют +15°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночью -15...17°С на востоке и севере.

В западных областях 24 февраля будет теплее всего, в течение дня +7...12°С, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°С. В восточной части страны, на Левобережье и в южных областях днем ожидается 0...-5°С, на востоке до -7°С. На остальной территории около нуля, на юге местами +1...4°С.

Хотя антициклон и будет доминировать, атмосферный фронт принесет завтра снег, в том числе мокрый, и даже дождь. На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков. На дорогах гололедица и снежная каша.

В Киеве завтра будет прохладно, днем около нуля. Пройдет снег, местами мокрый, что сразу осложнит ситуацию на дорогах.

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