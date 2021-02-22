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понедельник, 22 февраля 2021 16:49

Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать

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В марте ожидается 6 магнитных бурь, из-за которых люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия. Магнитные бури могут вызвать слабость, тошноту, повышенную раздражительность, обострение хронических заболеваний и боль в спине и мышцах.

Метеозависимыми также считаются импульсивные и склонные к нервозности лица. На время магнитных бурь им желательно отказаться от сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи, а также энергетиков.

Первая сильная магнитная буря весны ожидается 1 марта. 2 марта она несколько утихнет, однако магнитосфера Земли останется возбужденной. 6 марта колебания магнитосферы будут средней силы, однако способны вызвать головную боль и перепады давления.

Магнитная буря средней активности произойдет 12-13 марта. В эти дни рекомендуется ограничить физические нагрузки и больше времени посвятить отдыху. 15 марта геомагнитная активность, как и 2 предыдущих, будет средней силы. А вот 18-19 числа ученые прогнозируют мощную магнитную бурю.

Автор: tesis.lebedev.ru
 

Последняя магнитная буря месяца придется на 28-29 марта, в эти дни рекомендуется пить травяные чаи и соблюдать спокойствие.

Также медики советуют принимать контрастный душ и делать утреннюю зарядку. Несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Не стоит переедать. Это увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Лучше употреблять легкую пищу. Отказаться от жирных, острых и соленых блюд, алкоголя и кофе.

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22-24 февраля на Левобережье местами небольшие дожди со снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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