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понедельник, 22 февраля 2021 07:50

Украинцев ждет резкое потепление

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Украинцев ждет резкое потепление
На Киевщине завтра без осадков. Фото: pixabay.com

22-24 февраля на Левобережье местами небольшие доджи со снегом, на остальной территории страны без существенных осадков.

На Правобережье местами туман. На дорогах гололед, говорится в прогнозе Укргидрометцетра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На юге 24 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-7ºС, днем +1...8ºС, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до +13ºС. 23 февраля в восточной части, 24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях снижение температуры ночью до -11...16ºС, днем до -6...11ºС.

На Киевщине завтра без осадков. Ночью и утром кое-где туман, на дорогах гололед. Температура ночью 0...- 3ºС, днем +3...5ºС.

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В понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +2...6ºС. На юге и на западе +5...9ºС. 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине.

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