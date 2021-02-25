Синоптик прогнозирует неурожайный год

2021 - это год Сатурна. Поэтому он может стать найневрожайнишим из всех 7 лет под управлением планет. Фото: pixabay

2021 год может быть неурожайным из-за погоды.

Как следствие, вполне вероятны проблемы с продовольствием в Украине и ценами на них, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, 2021 год - это год Сатурна. Поэтому он может стать самым неурожайным из всех 7 лет под управлением планет.

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"А 2024 года - жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - сказал Горбань.

Овощи "борщевого набора" будут дорожать на 10-15% ежемесячно до нового урожая. Цены будут расти медленнее, чем в январе и феврале. Впрочем стоит ожидать подорожания на весь ассортимент. Ежемесячно продукты будут дорожать еще на 2-3%, борщевой набор на 10-15%.