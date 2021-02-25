Ежемесячно "борщевой набор" для украинцев будет дорожать на 10-15%

Цены будут расти медленнее, чем в январе и феврале. Фото: pexels.com

Овощи "борщевого набора" будут дорожать на 10-15% ежемесячно до нового урожая.

Цены будут расти медленнее, чем в январе и феврале. Впрочем, стоит ожидать подорожания на весь ассортимент. Ежемесячно продукты будут дорожать еще на 2-3%, борщевой набор на 10-15%, рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, пишет УНН.

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"У нас сезонные колебания по "борщевом наборе" - 150 процентов. Мы стоим в самом начале этого пути, и чем дальше, тем овощи будут дороже. Дорожать продукты будут однозначно до мая месяца, до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытой почвы", - прогнозирует Олег Пендзин.

Стимулировать рост цен на продукты будет повышение доходов населения. Кроме того, дорожать продукты будут вследствие ажиотажного спроса перед пасхальными и майскими праздниками.

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