"Ждите большой воды" - синоптик спрогнозировал погоду на март

Точно определить погоду на целый март трудно из тонны снега. Фото: pixabay

В первые дни весны в Украине будет морозный воздух.

Температура может опускаться до -7°С, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Он утверждает, что точно определить погоду на целый март трудно из-за тонны снега.

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"Первые 7 дней марта ожидается минусовая температура: 1 и 2 марта будет около 0 градусов, а с 3 по 7 марта - до 5-7 градусов мороза", - отметил Леонид Горбань.

По его словам, март - время дождей, и если они пойдут - будет проблема.

"Киевская дамба немножко потечет. Хотя есть такая древняя народная примета: если старый Новый год выпадает в новолуние, то ждите большой воды. А в этом году наоборот: 13 января был старый месяц", - пояснил Горбань.

На погоду летом 2021-го будет влиять так называемая Ла-Нинья - климатическое явление в южной части Тихого океана, во время которого холодная вода из морских глубин поднимается, из-за чего холодает. Это означает, что год будет не такой сухой и жаркий, как предыдущий.