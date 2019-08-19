В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок украинского каравай. Фото: Pressukr

У Зеленского заявили, что поступок жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары не является проявлением неуважения к Украине.

Данный инцидент не должен нивелировать важность визита Нетаньяху в Киев. Об этом сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важность и масштабность визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT ", - сказала пресс-секретарь.

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Супругов Нетаньяху в Киеве приветствовали девушки в традиционном украинском костюме и с хлебом-солью. Глава израильского правительства, который уже знаком с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но она бросила его на пол. Также жена Нетаньяху устроила скандал в самолете перед прибытием в Киев.