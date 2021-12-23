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четверг, 23 декабря 2021 15:35

В Украине запустят единый реестр ветеранов войны

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В Украине запустят единый реестр ветеранов войны
В Украине запустят Единый государственный реестр ветеранов войны. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Украине запустят Единый государственный реестр ветеранов войны.

Он будет содержать данные об использованных и возможных льготах каждому ветерану войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Соответствующее решение сегодня, 23 декабря, было принято на заседании Кабмина.

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"Проходит бета-тестирование реестра, и в ближайшее время он должен полноценно заработать. Это еще один важный шаг в направлении диджитализации, который позволит внедрить удобные услуги для украинских защитников", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В августе 2019 года Кабмин одобрил создание Единого госреестра ветеранов войны.

Согласно положению, это единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о лицах, которыми в соответствии с функционалом занимается Министерство по делам ветеранов.

А 14 декабря Верховная Рада приняла законопроект о Реестре ветеранов и введении электронного удостоверения.

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Дата
23
декабря

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