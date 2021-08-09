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понедельник, 09 августа 2021 10:55

Ко Дню Независимости: в Украине запустят электронный реестр ветеранов

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Ко Дню Независимости: в Украине запустят электронный реестр ветеранов
Регистрация неотрывный от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете. Фото: "Восточный вариант"

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости. Об этом министр рассказала в интервью "РБК-Украина".

"В течение многих лет говорится об электронном реестре ветеранов. Мы планируем его (реестр, - Gazeta.ua.) запустить в тестовом режиме ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.

По ее словам, реестр неотрывный от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.

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В приложении "Дия" появится новая услуга "э-Предприниматель". С ее помощью можно зарегистрировать малый бизнес. Экспериментальный проект правительства планируют ввести в течение двух лет.

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